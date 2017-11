new category

J'ai commencé Mario et que dire, à part que j'ai senti la meme magie opérée que lorsque j'avait gouté a Mario 64.



Et tecniquement il est simple mais magnifique en meme temps !!! Je précise ji joue sur le dock pas en mode portable.



Mon plan de jeux c'est dy jouer une heure par seance de jeux pas plus,pour ce jeux colle parfaitement pour ca. On peut y revenir quand on veut c'est juste splendide.



Dire que j'ai meme pas lancé encore l'autre gothy Zelda...................................