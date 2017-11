Voilà un des jeux les plus attendus sur XBOX 360, pour plusieurs raisons, la première, un premier épisode mythique sorti sur Nintendo 64 (suite non officielle du mythique lui aussi Goldeneye), deuxième raison, un des meilleurs studios de développeur au monde qui soit dit en passant était exclusif Nintendo, jusqu’au rachat de ce dernier par Microsoft, enfin dernière raison c’est pour eux le premier Killer ap, qui doit faire oublier l’attente de Halo 3.Joanna Dark court, fait des roulades, monte aux échelles et peut se plaquer contre les murs (ce qui n’existait pas sur Nintendo 64). Vos assaillants ont par moments une AI limité.2/2Il y a aucun ralentissement à noter, le tout dans décor fourni en détail ( Palais sous la neige en Asie, laboratoire high-tech en Océan pacifique, Ruelle a Hong Kong, temple en Amérique du sud, Colisée en Afrique…). Un truc que j’adore c’est voir les protections de vos ennemis partir en morceaux quand vous leur tirer dessus. Quand on tire dans les caisses elles se casent, si on les pousse dans l’eau elle flotte.2/2Le jeu est beau (tout dépend des niveaux. Les 9, 10,11 et12, on commence à voir qu’on est sur XBOX 360), plutôt propre on va dire, mais ils en ont fait un peu trop, par exemple tout brille même sur des surfaces qui ne le devraient pas, les personnages aussi ça donne un côté plastique par moments.1/2La qualité des effets pyrotechnique (explosion), les effets de reflets de soleil sur les armes où a travers les feuillages ou encore au travers les fenêtres, vraiment réussie et magnifique, l’eau que ce soit sous forme des chutes (on voit a travers) ou en plein marécage (on voit le fond de l’eau) est vraiment très travaillé. Toutes les différentes textures comme le bois (planche, caisse, sol…), le métal (tuyau) sont très proches de la réalité. 2/2Il y a plusieurs types de configuration. On peut en tuant un adversaire prendre son arme on l’échangeant en appuyant sur Y (on peut n’avoir que 3 armes sur soi. Lors d’une mission des flèches bleues apparaissent sur le sol pour vous indiquer ou aller si vous êtes paumé. Vous pourrez conduire des véhicules Jet pack et Hovercraft qui ne est par contre pas très maniable. 1/2L (Gauche) B roulade, LT zoomer, R (Droit) B tir secondaire, RT tirer, Y changer d’armes, X recharger, A bouton d’action, Stick droit regarder, stick gauche se déplacer. Croix directionnelle sert à jeter une arme, choisir un accessoire ou se battre a main nues. 1,5/2Le jeu se décompose en mission (13 pour être exact, avec 3 niveaux de difficulté). Il y a un système de sauvegarde (Checkpoint) pas toujours bien placé qui vous obligera à recommencer loin en arrière. Vous êtes donc Joanna Dark (chasseuse de primes), accompagné par votre père jack Dark, vous vous battez contre la Data Dyne (Zhang-Li pas terrible comme Boss d’ailleurs). 1/2Il y a 2 catégories d’arènes de combat : Matches à mort, les uns contre les autres (on peut rajouter jusqu'à 15 Boots) ou DarkOps avec des équipes et des objectifs particuliers, que vous pouvez jouer à plusieurs chez vous (avec une console ou en Lan) ou soit sur le live. Vous pouvez faire le jeu en coopération (option très rare aujourd’hui). 1.5/2Mixe de mélodie très planante (violon, chœur…). Quelque passage rock (guitare électrique et batterie). Rien d’original. Certains thèmes font très James Bond.1/2Tout le jeu est en français (je parle bien sur des voix). Tout y est explosion, bruit des balles qui sifflent, vitres qui cassent, ennemis qui gueulent. 1/2Malgré un bilan technique bon et un mode solo sympa (au niveau de l’action car l’histoire est nul), des modes multi bien penser et complet, il y a comme un goût d’inachevé. À ton trop attendu ce jeu, je pense que oui, nouvelle console, gros titre, grosse boite, et au final un jeu bien mais pas a la hauteur du mythe, on n'a pas l’impression plus d’une évolution logique (plus belle, plus grande), mais moins prenant. Reste un bon Doom-like qui se laisse jouer quand même sans se forcer.