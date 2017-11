bon je vais direct a l’essentiel j'ai besoin de vous,je souhaite acheter un casque a petit prix j'aimerais du coup vos avis sur ceux ci (et aussi si ils sont utilisable sur One hein ^^) et comme jai un code 10 euros chez cdiscount jhesite entre ca https://www.cdiscount.com/jeux-pc-video-console/casque-filaire-tritton-kama-micro-ps4-noir/f-103-tri0728658042066.html?rr_product=true&recommendationRef=NavigationHistory#car=7381001 + https://www.cdiscount.com/high-tech/casques-baladeur-hifi/philips-shl3000-casque-audio-dj-style-noir/f-10654-phi6923410715873.html?rr_product=true&recommendationRef=NavigationHistory#car=7381001 OU ceci https://www.cdiscount.com/jeux-pc-video-console/accessoires/casque-gaming-tritton-kunai-noir-ps-vita-ps3-ps4/f-103171601-728658033958.html?rr_product=true&recommendationRef=NavigationHistory#car=7381001 Merci d'avance les amis

Who likes this ?

posted the 11/25/2017 at 11:50 AM by skuldleif