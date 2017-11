Le développement de Wild se passe bien. Nous aimons prendre notre temps sur Wild, car la qualité du jeu est notre priorité principale. Nous ne voulons pas rusher le développement ni l'équipe de Michel juste pour faire une exclusivité Sony moyenne.



Michel a contacté des gens qu'il connaissait à Sony en disant vouloir créer un nouveau studio à Montpellier. A l'époque c'était un pur concept. Il parlait de contrôler des animaux dans un monde ouvert. Le concept était très bon et nous a directement convaincu. De plus, c'est Michel Ancel, il a un sacré historique dans la création de bons jeux. Depuis ce moment nous avons une relation très forte : on les a aidés à monter le studio, je leur parle tous les jours, je vais à Montpellier un fois par mois…



Cette équipe a beaucoup d'énergie, de créativité. C'est quelque chose que j'ai appris avec les années, repérer les équipes qui ont des ambitions créatives. Cette équipe est dans la bonne direction, et nous voulons les aider à créer une bonne exclusivité PlayStation. Donc nous n'allons pas les bousculer s'ils ne veulent pas faire de compromis sur un sujet. Nous attendons patiemment.

Laissez moi appeler Shuhei Yoshida pour lui demander combien de temps il leur reste ! Illimité non, mais vous savez, même les designers expérimentés font des erreurs. Il faut commettre des erreurs pour effectuer les bons choix de design pour le jeu. Nous pensons vraiment que Wild mérite ce temps supplémentaire qui lui est accordé, pour en faire le meilleur jeu possible.

Peut-être, ce serait peut-être l'année propice. Qui sait ?

Lors d'une interview réalisée à la Game Connection Europe, le producteur Mitsuo Hirakawa a donné des nouvelles de Wild:Est-ce-que le temps alloué par Sony pour Wild sera illimité?Une sortie pour 2018?Mitsuo Hirakawa en rigolant: