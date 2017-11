Voici une Information autour de la Xbox One X :L’analyste Mat Piscatella, du groupe NPD, considéré comme l'une des sources de statistiques les plus fiables, prévoit que Microsoft écoule aux USA en 2017 600 000 Xbox One X, même si Microsoft devrait produire plus de consoles qu’espérées.Selon Michael Pachter, la Xbox One X va jouer un grand rôle durant le Black Friday, et Microsoft va terminer en tête avec l’aide de cette console, même si au niveau mondial, la Ps4 devrait conserver la première place. Ajouté à la Xbox One S, vendue 189 $ contre 199 $ pour la Ps4 Slim, Microsoft devrait réaliser un excellent mois de novembre…Sources : https://www.dualshockers.com/ps4-xbox-one-switch-november-npd/ et https://www.dualshockers.com/ps4-xbox-one-switch-november-npd/