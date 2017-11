La série animée est prévue pour Janvier 2018, au Japon.Genre : Seinen, Ecchi/Action, Comédie/FantasyL’histoire se déroule dans le même monde que l’anime Sin Nanatsu no Taizai (Seven Mortal Sins) sorti en Avril 2017.Alors que les Seven Mortal Sins répandent le chaos sur Terre, les 7 anges qui représentent les 7 vertus (Prudence, Justice, Modération, Courage, Foi, Espérance et Amour) se rendent sur Terre pour trouver un homme qui deviendra le messie.