Voici une Rumeur autour de la Saga SoulCalibur :Le jeu mettrait en avant le mode histoire, et les développeurs auraient débuté la phase de capture de mouvement en mais dernier. Le jeu serait très en retard sur le calendrier prévu en raison de leur mécanisme de changement de style / moveet qui ne fonctionnerait pas comme ils le voulaient. Enfin, le titre serait révélé très bientôt, en décembre précisément. Sept personnages jouables confirmés : Kilik, en plus de deux anciens combattants et quatre nouveaux combattants. En plus de Link, qui serait exclusif à la version Nintendo Switch, il n'est pas à exclure qu'un personnage issu de la Saga Fire Emblem soit présent. Réponse peut-être aux The Game Awards 2017 ou durant le Playstation Experience en fin d'année...Source : http://shoryuken.com/2017/11/24/the-rumors-still-burn-possible-soulcalibur-vi-tidbits-from-the-8wayrun-forums/