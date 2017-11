C'était il y a un peu plus de 6 ans maintenant, en 2011...







Nintendo Japan supprimant ses anciennes vidéos, là c'est une archive que j'ai retrouvé sur une autre chaîne YouTube et découpé en 3 parties (dont voici la premier).



On y voit Satoru Iwata derrière un pupitre qui prend le temps 30 secondes de présenter ce que sera les Nintendo Direct avant de passer aux nouveautés.



Un des aspects que j'apprécie le plus, et chose qu'on retrouve toujours aujourd'hui et désormais dans les Nintendo Direct occidentaux, c'est que pour présenter un jeu on a son logo au centre de l'écran sur fond blanc + les logos du développeur et l'éditeur en haut + la date de sortie juste en dessous du logo du jeu.











Toujours la même année, en Amérique c'est Reggie Fils Aime qui présente les Nintendo Direct, pareil l'ensemble très sombre, un peu trop blanc (on notera l'absence de générique).











Ce n'est qu'en 2012 qu'en Europe on a enfin les Nintendo Direct, qui seront généralement co-présenté par Satoru Iwata et Satoru Shibata (président de Nintendo Europe).