Voilà c'est tout.Et c'est pas une vanne : https://www.polygon.com/2017/11/24/16696870/star-wars-battlefront-2-economy-cheats Donc vous lancez n'importe quel mode multi et vous laissez ensuite indéfiniment votre manette comme ça : l’algorithme ne vous considérera pas comme inactif, chaque fin de partie en relance automatiquement une dernière, et gains argent + xp à gogo (certes moindres qu'en brillant) pendant la nuit ou le temps d'aller bosser.Ah, ça va faire chier les teams dans lesquelles vous tomberez, mais c'est le seul moyen pour faire face efficacement à la purge du système de progression.De rien

posted the 11/24/2017 at 10:30 PM by shanks