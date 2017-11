Je vous partage l'article de Thomas Pillon de Gameblog qui résume parfaitement le désastre sur ce jeu d'arnaqueur :Après une semaine continue de polémiques qui malgré le rétro-pédalage d'Electronic Arts aura sans doute donné lieu au plus gros shitstorm vidéo-ludique de cette année 2017, Star Wars Battlefront II aura finalement trouvé le chemin des rayons des distributeurs spécialisés, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la Force semble tout simplement l'avoir abandonné...Alors que les revendeurs d'Outre-Manche comptaient sur cette grosse sortie de fin d'année pour regonfler leurs chiffres de vente, la polémique qui accompagne la sortie officielle de Star Wars Battlefront II semble avoir refroidi les ardeurs des fans, et pas qu'un peu.Pour rappel, le jeu sort dans un contexte que l'on qualifiera avec beaucoup de retenue de peu favorable : après avoir annoncé une baisse du coût des personnages à débloquer, pour ensuite s'engager à complètement transformer le système de progression, EA a finalement choisi de l'abandonner totalement durant la fenêtre de sortie.Et le résultat s'en est fortement ressenti en Grande-Bretagne, puisque les revendeurs spécialisés affirment que Star Wars Battlefront II s'est vendu deux fois mois que Battlefield 1 sorti en octobre 2016 et 60% moins bien que le premier Battlefront, pourtant annoncé sans mode solo. En termes de volume, ce sont 130.000 copies qui ont trouvé preneur contre 334.000 en 2015. C'est donc une sorte de douche écossaise que vient de se prendre le dernier jeu de DICE en date : le jeu-événement ne parvient pas à détrôner Call of Duty WWII de la première place, alors même qu'il est disponible depuis plus de deux semaines.Certes, il faut nuancer ces premières tendances en précisant que ne sont ici comptabilisées (et comparées) que les versions physiques du jeu, excluant donc toutes éventuelles ventes numériques, bien que l'on imagine difficilement que celles-ci suffisent à redresser la barre...Il semble donc que les joueurs aient souhaité manifester un véritable raz-le-bol face à la pratique des loot boxes et du pay-to-win. Et si l'on imagine volontiers que la foudre aurait pu s'abattre ailleurs, Electronic Arts est parvenu à cristalliser en un seul titre tous les reproches adressés à l'industrie, ce qui n'inaugure a priori rien de bon pour le futur de la licence, surtout après la fermeture du studio Visceral Games dont nous vous parlions il y a quelques semaines...J'ai juste deux mots à dire...Bien fait