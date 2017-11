Voici une Information autour du jeu L.A. Noire sur Nintendo Switch :Dans l'ensemble, c'est au-dessus de la version originale sur Ps3. Sa résolution standart est de 1920 x 1080 en mode TV, mais peut chuter à 1440 x 1080 dans certaines situations. En mode portable, le jeu tourne à 720p, avec quelques chutes également. Certaines textures sont clairement similaires au jeu original sur Ps3, mais certaines ont été amélioré. Un inconvénient notable pour la version Nintendo Switch est l'affichage des distances, qui a tendance à être pire que la version Ps3. Le jeu tourne en 30fps, avec des chutes durant certaines scènes. Enfin, il y assez peu de différence entre le mode TV et portable du titre, si ce n'est que certaines textures perdent en qualité. Vous pouvez voir tout ceci ici :Le jeu est disponible depuis la semaine dernière, le 14 novembre pour être précis...Source : http://nintendoeverything.com/la-noire-switch-tech-analysis-comparisons-frame-rate-test/

posted the 11/24/2017 at 09:42 PM by link49