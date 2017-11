Anubis: du 7 au 14 novembreRécompense: L'épée légendaire "Conductrice des âmes".Sobek : du 21 au 28 novembreRécompense: Sceptre Ouas, 1000 points d'expérience et 250 Drachmes.Râ : DécembreSehkmet: DécembreTenue finale ?:

posted the 11/24/2017 at 07:52 PM by inferusredrum