Hello tout le monde,Aujourd'hui on va parler d'un jeu vidéo sortant le 29 novembre prochain sur Xbox One, Bush Hockey League. Le jeu est sorti sur PS4 et PC sous le nom de Old Time Hockey en mars dernier. Déjà mitigé en mars le jeu se relèvera-t-il dans sa version dîtes mieux optimisée sur Xbox One ?Ben c'est dispensable et je vous en parle en moins de 4 minutes et je vous donne mes impressions sur le titre de V7 Entertainment. Pas mauvais, pas bon, un jeu moyen qui vous fera passer par tous les états. Le titre se veut old school à tous les niveaux et se rapproche des anciens jeux 8/16 bits comme les premiers NHL ou Blade of Steel sur NES avec la vue de haut adopté ici.Il est ultra arcade aussi et c'est un subtil mélange des années 70, vos personnages ont tous un look de l'époque, ils boivent beaucoup, aiment la bagarre et tous les coups ou presque sont permis ! Voyez par vous-même !Comme dit dans la vidéo, si le jeu vous intéresse nous faisons gagner une version Xbox One, rien de plus simple suffit de nous dire en commentaire de la vidéo sur Youtube que vous participez, les joueurs des années 80/90 peuvent apprécier ce subtil mélange.