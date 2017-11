Je suis l'heureux (ou pas) possesseur du Lenovo Explorer (Microsoft Mixed Reality), et j'ai pu le comparer au HTC Vive. Verdict dans la vidéo un peu plus bas.



Je précise que ces casques devraient être compatibles Xbox One X courant 2018 via une mise à jour de la console. Microsoft l'avait annoncé et n'a toujours pas fait marche arrière de manière officielle, donc aucune raison de croire l'inverse pour le moment.







Et une petite vidéo de comparaison concernant la qualité de la dalle du Lenovo vs HTC Vive (mais pour connaitre la qualité globale, il va falloir mater la vidéo du haut).







Dernières précisions qui ne sont pas mentionnées dans les vidéos : Le casque Lenovo a deux dalles LCD, les contrastes et les couleurs sont moins intense que sur le HTC Vive, le FOV (champ de vision) est également plus petit.



En conclusion, ce casque me frustre, parce qu'il lui manque une chose pour être vraiment bien, je suis habitué au HTC Vive, donc ce que le Lenovo fait en moins bien comparé au Vive, ça me saute aux yeux. Mais ceux qui n'ont jamais touché à la VR vont sans doute être plutôt satisfait.