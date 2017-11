Voici une Information autour, entre autres, de la Nintendo Switch :La Nintendo Switch est bien parti pour remporter le Black Friday, alors que la console n'a connu aucune promotion. Dans les enseignes Target, il ne reste plus de Nintendo Switch disponible depuis hier matin. Faisant suite de cela, Adobe Analytics a également précisé que la console est la plus vendue durant le Black Friday, à côté de la Xbox One X...Source : https://www.gonintendo.com/stories/296308-target-adobe-analytics-name-switch-one-of-the-most-sought-after