Salut à tousPetit article pour indiquer que si vous n'avez pas encore testé ma parodie de Final Fantasy VII mais qu'elle vous intéresse, c'est peut-être le bon moment... pour attendre un peuJ'ai en effet à présent le recul nécessaire pour trouver les fautes de texte que j'ai pu laisser passer quand j'avais le nez dedans lors du premier jet. J'ai aussi l'intention d'améliorer quelques petites choses supplémentaires, comme par exemple la parodie du nom des limites "non ultimes".Si vous souhaitez que j'améliore quelque chose en particulier, c'est le bon moment pour proposer vos idées !En tout cas, bonne soirée !

Like

Who likes this ?

posted the 11/24/2017 at 06:16 PM by azertyuiop2