Quelques semaines avant noël, EA s'est fait un cadeau à lui-même en rachetant le studio Respawn Entertainment, qui a créé la franchise Titanfall déjà éditée par Electronic Arts.



Ce rapprochement permettra aux équipes de bénéficier d'une aide non négligeable, dans divers domaines qu'ils n'avaient pas la possibilité de gérer par eux-mêmes jusqu'à maintenant. De plus, Blake Jorgensen, chief officer au sein d'EA, a dit que Respawn pourrait utiliser le Frostbite engine de DICE à terme. Il n'est pas encore certain de ce que cela pourrait donner, mais il y a une volonté de poursuivre le système mis en place par l'éditeur, où les productions maison tournent sous ce moteur à l'image de Battlefield, FIFA ou Need For Speed.



Reste à voir si le prochain Titanfall, qui a été confirmé au moment de cette acquisition, profitera ou non des bienfaits du moteur imaginé par DICE.