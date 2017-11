Salut les potes.Jviens de recevoir le jeu. Après 5-6h d'aventure, je suis vraiment content. Ubi a su apporter ce vent de fraicheur et d'innovations qui manquait à la série afin de la délier des chaines qui l'entravaient.CEPENDANT. Alors que je me balade dans les menus, essayant de trouver de bonnes pièces d'équipement pour mon personnage, je tombe sur le "magasin".Honnêtement ça m'a choqué. Je sais que l'on vis une période de merde dans le jeux video, où l'on traite les joueurs comme des distributeurs de cash, mais alors là..En fait c'est simple, il doit y avoir une trentaines de pièces d'équipements, d'armes, d'extensions, accessibles seulement par micro-transactions.Pourquoi ne pas les avoir implémentés directement dans le jeu. Le rendant de ce fait riche en contenu et super interessant! Surtout que les objets ont l'air vachement cool. Parfaitement adaptés à être des récompenses de quêtes etc.Alors je viens de commencer le jeu, je ne sais pas ce que sa donne niveau contenu, mais si ça tourne vite en rond, il faudra remercier Ubi d'avoir amputé son jeu pour nous pousser à repasser à la caisse, après avoir déjà déboursé 60€. Sans parler du Season Pass qui trône fièrement à 40€ juste à côté...Vraiment après le bad-buzz autour de Battlefront 2, faut vraiment que nous joueurs nous réveillons maintenant et faisons changer les choses. Elle me manque l'époque où il fallait faire tel ou tel exploit/action dans un jeu pour débloquer du contenu à foison.P.S : J'ai fait un rapide calcule, pour profiter pleinement du titre il faudrait débourser 240€