En juin dernier, les choses se sont enfin concrétisés concernant un partenariat d'envergure entre Nintendo et Universal, deux géants du divertissement familial, l'un est spécialisé dans les jeux vidéo, et l'autre se focalise sur les parcs d'attractions à travers le globe., avec le début de chantier du premier parc d'attractions prévu parmi d'autres à Osaka, pour une ouverture qui devrait coincider avec la venue des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, annoncé à travers une cérémonie d'inauguration. Oui, parce qu'avec celle prévu d'Osaka, on aura aussi des parc d'attractions Nintendo chez nos homologues américains, à Orlando et à Hollywood même si rien d'officiel à été annoncé à propos de l'avancement du projet chez nos amis les rouquins, mais des mois plus tard, on apprend selon des sources ( américaines justement ) que le rêve devient un peu plus réalité pour l'attraction Super Mario World à Orlando en Floride dans le parc Universal Studios. La taille de cette attraction devrait dépasser les premières estimations. Ces informations laissent présager la création d'une zone Super Mario Land en plus de deux autres consacrées à Donkey Kong et Mario Kart.Les premiers chiffres estimés laissent présager un certain nombre de bonnes choses:La taille totale de la zone Nintendo: 8,8 acres. Il est question ici d'acres anglo-saxonnes, ce qui représente environ 4047 m2 par unité pour un total de 35 613 m2. Cette zone sera placée derrière The Simpson Land dans la partie du parc comprenant actuellement la zone enfants. L'attraction E.T. sera laissée intacte.Les attractions Donkey Kong et Mario Kart seront incluses par la suite. L'attraction Donkey Kong occupera 4,7 acres et celle de Mario Kart se tiendra sur 1,76 acres.48 toilettes sont prévues. La construction est prévue sur trois ans. Il existe des plans pour ajouter des attractions à la zone Islands of Adventure, ainsi que sur des parcelles nouvellement acquises.D'ailleurs, voici que nos confrères de chez GameXplain y ont consacré une vidéo abordant cette affaire ( Bien sûr, si vous ne comprenez pas la langue de Shakespeare, vous vous contenterez des sous-titres en VF )Mais honnêtement, si Universal et Nintendo venait à avoir de très gros plans pour le projet de parcs d'attractions Super Nintendo World, quitte à fermer quelques attractions existantes et à augmenter la superficie du parc en général, est-ce un signe qu'on pourrait avoir droit à l'avenir à des attractions Nintendo de folie, sans oublier qu'il y a des chances que Mario ne soit pas seul à rejoindre la partie. ( Comprenez le gag ? )Que peut-on espérer donc ? Une attraction style Indiana Jones avec un skin Donkey Kong ? Des restaurants où on pourra des champignons tout mimis et autres gourmandises typiques des univers Nintendo ? Un jardin à visiter rempli de plein d'automates minuscules déguisés en Pikmin ? Une zone de paintball Splatoon ? Des courses Mario Kart d'une frénésie pure et sans limites ? Des spectacles centrés sur la légende de Zelda ? On le sait tous, ce projet au potentiel inouïe, à en témoigner aussi le montant versé dans les couts de production du parc Super Nintendo World, pourrait bénéficier d'une folle réputation chez les fans de toute âge de la marque Nintendo, digne à renflouer les montants de yen vers des sommets incontestés ! Mais bon, vu l'ampleur des préparatifs, il est sûr et certain qu'on devra attendre un bon moment avant de devoir plier bagages et nous éclater à fond dans l'univers Nintendo, mais en vrai !Qu'en pensez-vous, seriez vous prêt à parcourir une telle distance pour allez retourner en enfance, là où tout a commencé ? Quelles attractions Nintendo et Universal devrait s'empresser d'imaginer pour construire le parc d'attractions Nintendo parfait selon vous ? N'hésitez pas à venir vous lâcher dans les commentaires, à coups de prédictions, d'avis, et d'arguments, concernant l'interêt du probable projet Nintendo le plus ambitieux de son histoire.