Fondé durant l'été 2014, le studio genDESIGN est composé d'un certain nombre d'anciens développeurs de ICO, Shadow of the Colossus et The Last Guardian, dont le célèbre réalisateur Fumito Ueda. Alors que le dernier cité va bientôt fêter son premier anniversaire, genDESIGN semble finalement s'activer sur son premier titre indépendant, comme en témoigne le coup d'envoi officiel d'une campagne de recrutement.



Comme signalé sur Twitter, le studio japonais a ouvert un site spécial répertoriant les besoins de l'équipe. En vrac, genDESIGN recherche différents artistes maîtrisant les logiciels de modélisation et d'animation habituels dans le domaine de la 3D (Maya, ZBrush), un spécialiste en animation procédurale ainsi que des programmeurs et concepteurs habitués aux technologies actuelles couramment utilisées que sont Unity et Unreal Engine. Par ailleurs, le candidat au poste de chef de projet va devoir témoigner de sa maîtrise de l'anglais, le studio ayant probablement une ambition internationale comme en témoigne son site officiel disponible tout en anglais.