Namco Bandai viennent de mettre en ligne un site teaser avec ceci comme image :Ceux qui ont vu la S2 verront tous de suite la référence avec l'entrainement de Midoriya.De plus l'URL du jeu qui indique un :le OJ est certainement le sous titre du jeu.Pour MHA...Voilà quoi.RDV dans 10 jours pour la fin du compte à rebours.

posted the 11/24/2017 at 01:05 PM by racsnk