Bonjour à tous,C’était pour vous dire que le flash de la ps3 en 4.82 est désormais possible. Ce qui installera un custom firmware sur votre PS3Je ne mets aucun ici google est votre amiDès que je rentre chez moi je commence la manip qui a l’air assez simpleA moi les jeux PS2 sur ma PS3 slim huhu+ les differents emulateur (N64, dreamcast, PSP, SNES, NES, NEO GEO,MAME …)PS : éviter quand même d’aller en ligne pour le moment, je pense que Sony va agir et commencé à ban

posted the 11/24/2017 at 11:47 AM by asakk