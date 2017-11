Voici une Information autour du jeu Zone of the Enders: The 2nd Runner M∀RS :Silicon Studio a annoncé que le jeu utilisera les effets post-optiques Yebis. Yebis fournira un large éventail d'effets et de mises à niveau pour le support HDR et VR qui ne manqueront pas d'impressionner les fans de la série. Celui-ci a déjà été utilisé dans des jeux comme Dark Souls III et Bloodborne. Pour rappel, le jeu, qui est une collaboration entre Konami et Cygames, sortira sur Ps4, compatible PsVR, et PC, via STEAM et STEAM VR, au printemps prochain, au Japon…Source : https://www.dualshockers.com/zone-enders-2nd-runner-mars-yebis/