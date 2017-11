Voici une Information autour, entre autres, du jeu God of War sur Ps4 :Micromania a publié une vidéo pour mettre en avant les jeux les plus attendus de l'année prochaine :Par contre, ils sont un peu optimistes pour ce jeu :A moins que...Source : https://twitter.com/Micromania_Fr

Like

Who likes this ?

posted the 11/23/2017 at 07:41 PM by link49