Yo tout le mondeVoilà un jeu qui m'avait fait de l'oeil a l 'époque et dont je n'ai jamais mis la main dessus: Fragile dreams farrewell of the moon sorti sur Wii il doit bien y avoir 10 ansLe caract design, l'atmosphere (qui me faisait penser à un mix entre Ico et Silent hill) énorme, les musique... bon apparemment les controles étaient dégueullasses par contreDu coup je voulais savoir s'il y avait des jeux pouvant s'en rapprocher, j'adore ce genre de jeu mysterieux un peu horreur et qui nous font ressentir le poids de la solitude. Si vous avez des suggestions n'hesitez pas ^^