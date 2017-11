Voici une Information autour de la Xbox One X :Le site Forbes a listé les 9 atouts de la console. Celle-ci possède un lecteur Blu-Ray 4K. Elle est la console la plus puissante du marché. Son design est aussi une réussite. C'est la seule console à accueillir les Sagas Forza, Halo et Gears of War.De plus, la console possède la meilleure mannette. Le Xbox Live est aussi le service sécurisé le plus stable.Le système de rétro-compatibilité permet de jouer à des anciens jeux Xbox 360 et Xbox. Le Pass Xbox One Games est un abonnement intéressant. Enfin, selon eux, la Xbox One X est la meilleure des meilleures console, tout simplement...Source : https://www.forbes.com/sites/erikkain/2017/11/22/9-reasons-to-buy-an-xbox-one-x-instead-of-a-ps4-pro/#530833083118