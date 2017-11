Voilà, Capcom à annoncer que MVCI sera jouable pendant tout le week end sur PS4 "Du 11/24 au 11/27" (PS Plus requis), cette démo aura le mode versus et Online, avec tout les 30 persos du jeu qui seront jouable.

posted the 11/23/2017 at 03:22 PM by foxstep