Bonjour à tous, voilà j'essaie de streamer sur twitch depuis tal heure et y'a rien à faire je peux pas me connecter.



Quand je tape le code que me donne la ps4 sur twitch activate, twitch me dit que je suis deja connecté.



Et effectivement j'ai jamais eu de probleme récemment, j'ai deja associé mon compte twitch avec ma ps4 y'a lgt et j'ai jamais eu de souci.



Mais maintenant sans aucune raison il me demande de linker encore une fois mon compte, ce qui est deja fait, mais impossible de streamer.



Quelqu'un a deja eu ce probleme?