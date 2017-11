Voici une Information autour du jeu Days Gone :Les équipes de Bend Studio, qui travaillent actuellement sur le jeu Days Gone, prendront possession de leur nouveau lieu de travail le mois prochain. Leur effectif va également augmenter. De quoi permettent de travailler dans les meilleurs conditions sur le jeu Days Gone, prévu lui pour l'année prochaine...Source : https://twitter.com/BendStudio/status/933372462821027840