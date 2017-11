Bonjour à tous, voilà une question que je me suis posé il y’a pas longtemps.

Est-ce que le jeu vidéo d’aujourd’hui est fait pour moi ?

Entre les jeux quasi online, free-to play, pay to win, jeu solo qui se termine en 4 heures, l’époque des jeux de plateforme on presque disparu, les Jrpg n’ont plus la même saveur qu’à l’époque PS1, PS2.

Bref je m’ennuie en jouant à ma ps4.

Je me disais ok je deviens vieux fini pour moi les jeux vidéo, mais j’ai rejoué a kingdom hearts 1 et 2 que j’ai platiné, a ffVII que j’ai platiné, ffx presque platiné. Pourquoi ces jeux que j’ai fini plusieurs fois ps1, psp et ps2 me procure autant de plaisir que la 1er fois, alors que des jeux d’aujourd’hui me saoule après 2 heures ?