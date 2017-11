Si Nintendo a bien pris conscience de l'ampleur du potentiel de sa Switch, une console à emporter partout avec soi avec les jeux de son choix, en faisant à nouveau appel à plusieurs éditeurs tiers de renom qui avaient initialement boudé la Wii U d'une façon assez moribonde, pour bosser sur des projets de jeux pour la console hybride, le travail s'est avéré être des plus gratifiants, puisqu'à ce jour, 500 jeux, triple A, indés, ou simples jeux milieu de gamme, ont été prévus jusqu'à présent pour le line-up de la Switch, dont la plupart ( environ 200 ) sont déjà sortis sur l'eShop, impressionnant ! Mais si d'un côté les experts s'en félicitent, l'intérêt du catalogue de jeux suscite pourtant encore à débat, notamment quand à l'absence de plusieurs jeux remarqués ( dans une manière positive ) récemment. On ne doute pas qu'au fil du temps, de plus en plus de portages et d'exclusivités feront leur nid sur la petite Switch, mais une importante révélation vient d'apparaitre ces temps-ci, et si tout compte fait cette révélation en question pourrait devenir une sérieuse alternative ( on l'espère de qualité ) aux propositions actuelles des éditeurs tiers ?Mais de quoi s'agit plus précisément cette curieuse découverte ? Eh bien, cette découverte, elle s'agit de Rainway, une future application de streaming de jeux PC sur d'autres consoles. Cette application, actuellement en bêta et promise pour bientôt sur tout les systèmes de jeux sortis jusqu'à présent, pourrait faire part belle à la Switch, à raison quand au potentiel de l'application, mais que vaut pour l'instant Rainway ?Rainway, ça marche comme ça : Si vous avez des jeux PC provenant de votre librairie sur ordinateur ( Citons par exemple le récent Cuphead ) et que vous voulez y jouer sur n'importe quelle système de jeux, que faites vous ? Eh bien, vous faites appel à Rainway ! En synchronisant le PC avec la console de son choix, on obtient une pléthore de jeux PC jouable directement sur la-dite console ! Overwatch sur Switch ? Impensable auparavant ! Evidemment, il ne faut pas comprendre par là la possibilité de lancer le jeu directement à partir du support. En effet, il s’agit d’un « streaming jouable », du coup on peut pas directement jouer au jeux PC de son choix sans synchroniser sa Switch. Mais les développeurs vont plus loin en stipulant qu'avec Rainway, on peut faire tourner n'importe quelle jeux PC à un 60fps constant sur la console de son choix. Preuve que voilà avec une vidéo postée récemment montrant le jeu Cuphead tourner sur la Switch, laissant un résultat très convaincant derrière lui, auquel vous pourrez voir à cette adresse :De plus, il semblerait à en croire les développeurs que l’application pourrait être testée sur Switch. Ce qui serait en soi un bonne nouvelle, compte tenu de l’interface intuitif de la console de Nintendo. En effet, avec son écran tactile et sa prise en main agréable, certains titres pourrait bénéficier d’un réel avantage.Toutefois, si les promesses sembles alléchantes, un problème de taille persiste, Nintendo lui-même. En effet, on imagine mal la firme japonaise tolérer autre chose que ses propres licences. Et ce encore moins sous la forme d’applications. Reste donc à voir si Rainway verra dans un premier temps le jour sur l’eShop, et si l’application y restera.Mais c'est là que tous les fantasmes inimaginables jusqu'à aujourd'hui peuvent devenir réels, imaginez ! Qui n'a jamais rêvé de continuer sa partie de Nier : Automata dans le bus, continuer à se lamenter sur son sort avec Cuphead dans les toilettes, et Grand Theft Auto V sur son lit d'hôpital, en attendant votre rétablissement ? Cette application représentera à lui seul un rêve de gosse devenir réalité : à savoir jouer aux jeux PC sur une autre console de jeux, où vous voulez, quand vous voulez.Et vous, croyez vous vraiment au potentiel de l'application Rainway si jamais une occasion se présentait qu'il arrive pour de vrai sur l'eShop, ( et sans contraintes de la part de Nintendo ) et quels jeux PC souhaiteriez vous surtout jouer sur la Switch ?