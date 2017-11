Voici une Information concernant entre autres le jeu Forza Motorsport 7 :VgChartz a mis en ligne les chiffres à dater du 07 octobre. Microsoft aurait écoulé 176 150 Forza Motorsport 7 au lancement.A niveau des consoles, la Ps4 conserverait la première place, et en profiterait pour dépasser les 65 millions, suivie de la Nintendo Switch puis de la 3DS...Source : http://www.vgchartz.com/weekly/43016/Global/

posted the 11/23/2017 at 12:03 PM by link49