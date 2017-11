Si l'on savait déjà que Miles Teller, le héros de Whiplash, allait en tenir le premier rôle, on apprend aujourd'hui la distribution qui entourera le jeune comédien : Jena Malone (vue dans The Neon Demon), Nell Tiger Free (Game of Thrones), John Hawkes (Winter's Bone), Cristina Rodlo (Los Condenados), Babs Olusanmokun (Gotham, Defenders) et Callie Hernandez (La La Land).



Ecrite par Refn et Ed Brubaker (Captain America, le soldat de l'hiver, Westworld), la série Too Old to Die Young nous entraînera dans les bas-fonds de la vie criminelle de Los Angeles, au milieu des tueurs à gages, des yakuzas, des cartels mexicains, de la mafia russe et des gangs d'adolescents assassins. Miles Teller sera Martin, un officier de police endeuillé à la suite du meurtre de son coéquipier. Nicolas Winding Refn réalisera l'ensemble des dix épisodes de la série.