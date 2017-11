Voici les événements sur la série Resident Evil à retenir durant le mois de décembre à venir.-07/12/2017C'est le 7 décembre que sortira le tome 5 du manga Resident Evil : Heavenly Island. Rien ne va plus sur l'île où Claire Redfield est retenue prisonnière et les choses s'aggravent grandement avec notamment la présence de nouvelles créatures abominables, de trahisons ou encore de la nouvelle menace du commando que l'on peut apercevoir à la fin du tome 4 et pour information, ce tome 5 clôturera la saison Heavenly Island.-12/12/2017C'est le 12 décembre que la version ultime de Resident eVII sortira chez nous. Cette version contient tous les DLC du jeu y compris le DLC Not a Hero qui marque le retour de Chris Redfield et le DLC End of Zoe (la fin alternative du jeu). Le jeu ainsi que tous les DLC sont jouables au PS VR (sauf 2 DLC qui sont à mort sur la difficulté et le scoring).Les DLC Not a Hero et End of Zoe seront disponibles à la même date en téléchargement pour ceux qui ne souhaitent pas acquérir la Gold Edition.-Le 07/12/2017 (VGA 2017) ou/et le 09/12/2017 (PSX 2017)C'est peut-être en fin d'année que la véritable annonce officielle de Resident Evil 2 Remake sera enfin disponible selon l'insider qui a fuité les Tortues Ninjas dans Injustice 2. Ce ne sera pas un trailer mais une sorte de teaser qui servira de véritable annonce au jeu (après 2 ans et demi de silence pourquoi pas même si c'est très court...). L'Insider confirme également que le marketing du jeu commencera en 2018 et que le jeu sera à la 3e personne (RE4 ou RE1?). Tout cela sera à confirmer au PSX de Sony ou au VGA 2017 où Resident Evil 7 sera sûrement nommé meilleur jeu VR de l'année.BONUS :Pour fêter le retour de Chris Redfield dans Resident eVII, je vous partage un massacre d'Headshots aux pompes dans Resident Evil 6 en mode Survivor avec ce dernier. La musique est de TaTu un groupe PoP Rock Russe. Bon visionnage.