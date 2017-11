Ptain les mecs vous vous êtes spoilé 70% du jeu, son univers, son background, avant même la sortie!Entre les videos, images, découvertes quotidiennes que tout le monde poste, je crois qu'il ne vous restera plus grand chose à découvrir. Je sais pas comment vous faites sérieux...N'oubliez pas que l'émerveillement passe par la découverte et la surprise. Ne soyez pas surpris de trouver un jeu tout juste bon à sa sortie, si vous avez déjà presque tout vu avant.A titre personnel, je n'ai vu qu'une image avec le héros, ainsi que le reveal trailer de l'époque. BASTA. Je ne sais rien de rien sur le jeu, son système de combat, ses perso? Je vous l'assure, c'est important la surprise.C'est aussi à cause de ça que certains arrivent à être déçu d'un jeu avant même sa sortie. Alors certes je dis pas qu'on doit acheter un jeu à l'aveugle, mais quand on se matraque de médias avant, impossible de pas avoir de préjugés concernant le jeu à sa sortie, et être du coup injuste parfois.(Je tiens quand même à préciser que chacun est libre de faire ce qui lui plait. Je ne tiens aucunement à dicter un quelconque comportement ou imposer une vision personnelle. Cordialement