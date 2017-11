Yop les gens !



Pour la petite histoire, j'ai eu 2 casques pour jouer, un Turtle Beach Ear Force X12 et un Triton dont je ne me souviens plus le nom. L'idée c'était de pouvoir jouer avec une excellente qualité sonore, des basses profondes, une stéréo de qualité qui me permettent de bien retranscrire les sons dans un espace 3D et ça fonctionnait franchement nickel.



Le souci ? Le Turtle Beach a tenu 2 ans tranquillement avant de se casser, et le Triton a tenu encore moins longtemps pour être fendu avant de péter du jour au lendemain...



60 euros le casque, ça fait foutrement cher, surtout s'il finit coupé en 2, donc voilà ma demande s'il y a des connaisseurs et des testeurs de casques, j'ai maté un peu partout sur le net à la recherche d'un casque de bonne qualité avoisinant les 30 euros (avec micro) avec lequel j'pourrais bien sûr jouer dans de très bonnes conditions et dans le meilleur des cas en plus communiqué sur ma console en branchant le micro sur la manette.



Est ce que quelqu'un aurait un ou plusieurs casques répondant à ces critères ? Et si possible me faire un p'tit avis dessus concernant la qualité du son des écouteurs, du micro, des basses, confort etc...



D'avance, merci à tous !