Star Wars Battlefront 2: Un sénateur américain contre les micro-transactions.



Le sénateur de l'état d'Hawaii a condamné l'utilisation de micro-transactions ou ''loot boxes'' dans Star Wars Battlefront 2. Il les considère comme une pratique prédatrice envers les personnes vulnérables tels que les enfants. Dans une conférence de presse, le sénateur Chris Lee a décidé de prendre action afin de protéger les enfants, les jeunes et tout le monde de ce type de pratique.



''Ce jeu est un casino en ligne sur Star Wars qui a été développé afin que les enfants dépensent de l'argent. C'est une attrape. Nous devrons adresser cette situation afin de s'assurer que les enfants de bas âge, qui ne sont pas assez matures psychologiquement et émotionnellement, de ''parier'' afin de savoir ce qu'ils gagneront en échange d'argent.''



D'après le sénateur une éventuelle législation pourrait changer la façon dont les jeux avec micro-transactions pourraient être vendus à Hawaii et dans les autres états américains. Cela pourrait même emmener à l'interdiction totale de vendre des jeux utilisant cette méthode.



Hier, le sénateur français Jerôme Durain a demandé que les jeux utilisant des micro-transactions soient considérés comme jeux de hasard et que les lois s'y traitant soient appliquées afin de protéger les consommateurs vulnérables.



Bonne nouvelle: Pour le moment, les micro-transactions dans le jeu ont été abandonnées temporairement par Electronic Arts, mais pour le moment, on redoute qu'elles soient réactivées quand la tempête, à ce sujet, sera calmée.



Mais si les gouvernements s'en mêlent et même Disney d'après certaines rumeurs, il se pourrait fort bien que ce type de transactions soient bannies de ce jeu et peut-être pour les jeux futurs.



Source: https://www.game-focus.com/2017112260150/game-focus/nouvelles/star-wars-battlefront-2-un-senateur-americain-contre-les-micro-transactions-60150.php