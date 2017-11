Si vous êtes père de famille ou étudiant (il y en a pas mal sur le site), que vous avez pas le budget nécessaire pour vous équiper en matériel informatique pour des raisons financière, j'ai une solution qui pourrait vous aiderSans rentrer dans les détails, pour ceux qui en ont un besoin crucial (surtout pour travailler), je peut vous aider en vous fournissant un PC professionnel (fixe ou portable), pas trop ancien et configurer par mes soins (avec le même soins que mes Xbox on va direDe mon coté, c'est vraiment pour aider ceux qui ont des galères. J'accepte les pourboires sachant que ça permet de financer certains déplacement et le temps pris pour le remettre à niveau mais c'est pas obligatoire.Voila, prenez ça comme un coup de pouce. Je précise, c'est des ordinateurs pro dédié au boulot et rien d'autrePas de merci, pas de commentaire svp, je fait ça pour des raisons perso donc si vous avez besoin d'un coup de pouce, c'est par mp