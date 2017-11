ce n'est pas dégueu

les animations faciales et la gestuelle des personnages qui est vraiment bluffante

est un sacré bon morceau.Alors, je n'ai pas l'habitude de faire des premiers avis (car je préfère finir un jeu avant de donner mes impressions) donc considérer cela comme de la promo gratuite pour un jeu qui le mérite.Sortie au milieu de gros calibre comme Doom ou Skyrim ayant quelque peu éclipsé le jeu, de par la qualité du portage nettement plus propre, il faut savoir que L.A Noire une fois pris en main accuse une technique vraiment daté (dock et portable) mais qui est sauver par certains éléments clefs.Mais par soucis d'honnêteté, je vais balancé d'office ses défauts :, on notera un clipping agressif qui rappelle un peu/beaucoup le popping progressif d'un GTA 3 sur Ps2. A cela s'ajoute une texture environnementale et de peau pour les persos manquant de finition. Trop plastifié ou morne, on a du mal à accepter la peau de poisson luisant pour la majorité des personnages qui apparaissent. Un effort a été fait sur les cheveux et les vêtements, ce qui est louable. Aprèsmais bon c'est vraiment dommage car cela vient à gâcher un des éléments forts du jeu :et est presque aussi réaliste que pour un Uncharted 4.En plus d'être un outil pour interroger les suspects/témoins, c'est aussi un élément d'immersion qui fait mouche. La synergologie n'est pas poussé dans ses retranchements mais ici on comprends que ce n'est pas accessoire et qu'il est nécessaire de l'allier aux preuves/indices et au bon sens du joueur afin de faire le bon choix de dialogue.Entre Amadouer/Intimider/Accuser, on se retrouve à devoir extraire les vers du nez à des menteurs de services et faire le boulot d'un flic. Ce qui se révèle être foutrement jouissif ainsi que retranscrit avec brio (surtout quand on allume le gyrophare pour avoir la priorité pour intervenir dans un braquage, délit de fuite ou prise d'otagesAutres points forts, l'ambiance, la musique des années 40 et les dialogues sont vraiment travaillé et on s'immerge assez facilement dans un Los Angeles qui sent la cigarette et la térébenthine. Une ville qui propose des missions contextuels assez cool mais qui aurait peut-être gagner à être moins scriptés et plus nombreuses.Ayant fait moins d'une dizaine de jeu, je pourrais d'ores et déjà donner quelques conseils ou soulever des remarques pour les moins patients.Les premières heures peuvent paraître assez indigestes ou décousues mais cela est due à un tutoriel poussif qui veut nous montrer toutes les possibilités du gameplay. Donc patience, de plus si comme moi vous êtes perfectionniste et chercher à compléter une enquête avec un max d'étoile et réussir vos interrogatoires, inutile de sélectionner "Recommencer" dans le menu et se retaper l'enquête depuis le 1er checkpoint. Quitter simplement la partie juste avant la fin d'un interrogatoire par exemple (ou investigation si vous avez louper un indice) et vous commencerez à partir de la dernière save automatique.Voilà, je souligne aussi le fait que ce n'est pas vraiment un GTA-Like. Ce jeu serait plutôt une sorte de Sherlock Holmes pondu par Frogwares mais adapté dans un réel monde ouvert. Car ici, il ne s'agit pas d'avoir un environnement sand-box offrant moult possibilité mais plutôt un open-world décoratif. Les moments les plus amusant résidant dans des phases d'enquête vraiment plus proche d'un Heavy Rain et ajoutant un système d'XP basique.