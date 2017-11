C'est un peu la mode en ce moment, d'anciens titres Snes sont réédités, voir meme créés comme pour le très décevant Unholy Night.Aprés Iron Commando et Shockman Zero (qui a eu le droit pour la premiere fois a une sortie sur cartouche de manière officielle), voici un autre titre qui coute un bras qui aura le droit à une seconde jeunesse.Gourmet Sentai Bara Yarou, le beat them all "culinaire" de Winds autrefois edité par Virgin Interactif, sera reedité par Piko dans sa version japonaise le 29 Janvier 2018 pour un prix avoisinant les 50 euros.Il faut savoir que ce jeu fait parti de ces quelques titres dépassant largement les 200 euros en loose, 400/500 euros en complet et + de 1000 en neuf.Nul doute que comme pour la réédition de Iron Commando (aussi chez Piko) le jeu devrait avoir le droit a une sortie PAL, la version americaine étant déjà prévue.