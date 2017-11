Bon j'en ai plus que marre, mon pc ne fait que planter et je dois le réinstaller tous les 3 mois avec pertes de fichiers, photos, etc.Je voudrais un pc pas cher qui me permette d'utiliser lightroom voire photoshop et de jouer en medium, donc une gtx 1050 c'est pas trop malvous en pensez quoi de ça, je voudrais pas trop dépasser 500 euros (j'ai déjà un écran). Si vous avez de meilleurs plans pour le black friday je prends