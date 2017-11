Un petit peu d'humour ne fait pas de malPour une période limitée, je propose les produits et services suivant. Pour plus d'infos, contacter moi par MP SVP :Xbox en édition 1 et 2 To en stock limitée. Je pense que la plupart connaissent la spécificité de mes configurations soignés aux petits oignons.Elle sera fournis avec un câble d'alimentation, une manette (d'origine ou non), un cable YUV permettant l'activation des modes 480p/720p/1080i ainsi que les frontend suivant :Pour la Playstation 2, je vend des consoles all-in-one en deux configurations :- Playstation 2 FAT + câble secteur + adaptateur réseau + disque dur (au choix) + câble YUV + carte mémoire FMCB- Playstation 2 Slim + bloc d'alimentation + câble YUV + carte mémoire FMCB avec tuto pour jouer aux jeux via le réseau localPour ceux qui sont intéressés, je propose soit des Wii U déjà modifiés, soit de modifier votre propre Wii U.Je le répète, pour les questions c'est par MP, merci pour votre confiance et vive Gamekyo