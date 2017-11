Le jeu Wolfenstein II : The New Colossus à droit a sa version d'essai sur PS4, One et PC (13.2Go). Au programme de cette version d'essai, le premier niveau et puis c'est tout.La progression sera sauvegardé en cas d'achat du jeu par la suite.Je trouve le niveau de difficulté du jeu hyper chaud et je joue en normalLe jeu est actuellement à 34.99€ pour les Prime (gratuit pendant 30 jours).J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Wolfenstein II: The New Colossus 34.99€ Wolfenstein II : The New Colossus - Edition Collector 77.99€ Resident Evil 7: Biohazard - Gold Edition 34.99€ GT Sport Collector 70.99€