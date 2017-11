Ca y est, 6 ans après le premier opus, la suite arrive enfin le mois prochain, le 14 décembre!voici le trailer :Je vous conseille vivement le premier, un des jeux qui m'a le plus ému sans hésitation! Je vous link ici une critique écrite par ELDREN :

Who likes this ?

posted the 11/22/2017 at 06:06 PM by megaman