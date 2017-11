Voici des Images du jeu Metal Gear Survive :Konami continue la promotion de son jeu en dévoilant six nouvelles images. Pour rappel, le jeu sortira le 22 février prochain sur PC, Ps4 et Xbox One...Source : http://www.gamefront.de/archiv11-2017-gamefront/Metal-Gear-Survive---Screenshots.html

posted the 11/22/2017 at 05:53 PM by link49