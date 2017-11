le géant de la distribution a fait une erreur de taille en renseignant mal le prix d’un de ses produits, en pleine semaine du Black Friday, où tout le monde est en quête de bons plans pour réduire la facture des achats de noël !



L’entreprise a rapidement repéré son erreur et a indiqué : « Il s’agit d’une erreur purement matérielle d’étiquetage informatique, qui a provoqué l’affichage d’un prix erroné d’une console à 30 euros, au lieu de 300 euros (dans le cadre du Black Friday) sur le site des Espaces Culturels E.Leclerc ».



En temps normal, ce genre de cas est déterminé par l’article L133-2 du Code de la Consommation, qui veut qu’en cas d’erreur d’étiquetage, c’est le consommateur qui profite du tarif le plus favorable, jusqu’à changement de l’étiquetage par l’enseigne. Il existe toutefois des exceptions, en cas de prix « manifestement dérisoires», ce qui est le cas actuellement avec une Playstation 4 à 29,99 euros, au lieu de 299,99 euros. La loi va en faveur de l’enseigne, qui ne peut vendre un produit à perte ou réaliser une concurrence déloyale.



Vous comprendrez donc que l’histoire ne termine pas en conte de fée et qu’il ne faut pas croire au père noël, les commandes ne seront pas honorées et comme geste commercial, Leclerc propose tout de même d’offrir une carte cadeau de 10 euros aux clients ayant passé des commandes