Minutieusement sculptées dans les moindres détails

Moulées en métal et résine, et peintes à la main !

Exactement proportionnées à l'échelle 1/21



En attendant, des épisodes de qualité, The Walking Dead arrive dans votre salon. En effet, Eaglemoss propose dès à présent une série de figurines The Walking Dead. Perso, je ne suis pas trop fan des figurines proposées, pas très jolies.Les 3 premières figurines sont Rick, Michonne et Daryl pour 14.99€ ou Rick seul pour 6.99€Chaque numéro proposera une figurine, avec un livret sur le personnage et une présentation de la collection.Beuuuuurk !!!!!