Voici une Rumeur autour de la Saga Gears of War :Des rumeurs sur la possibilité d'une Ultimate Edition du jeu Gears of War 2 commencent apparemment à circuler, indiquant qu'une version remasterisée du jeu pourrait être en cours de développement. Si cette édition voit le jour, les joueurs pourront à nouveau replonger dans le titre, avec de meilleurs graphismes et un certain nombre d'autres ajouts. En attendant, il est toujours possible de jouer au jeu, la version rétro-compatible du jeu sur Xbox One…Source : https://segmentnext.com/2017/11/22/gears-war-2-ultimate-edition-rumors-starting-circulate/