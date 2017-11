divers

1- Jouer sur un Vidéo-projecteur

2- Jouer à un vrai dessin animé en temps réel

3- acheter un jeu récent avec des pièces jaunes

Un Totem de Jungle Speed peut s'avérer être une arme mortelle pour une télé. Dans ce cas là il faut bien trouver une solution, parmi lesquelles un petit vidéo-projecteur (acheté 80 euros pour le précédent nouvel an) peut s'avérer utile. Mois qui ait toujours eu envie de jouer sur un écran géant à l'époque des télés à tube cathodique où 70cm étaient des écrans colossales, j'ai enfin pu réaliser ce vieux trips d'enfance (il faut toujours voir le bon côté des choses), il ne reste plus qu'à dégoter un petit Street Fighter car c'est surtout celui ci que je voulais me faire sur très grand écran.Depuis que j'ai lu un test du jeu super nintendo les shtroumphs sur le magasine console +, j'ai rêvé que les progrès en termes de graphismes nous fassent un jour jouer à de vrais dessins animés. Alors certes, j'ai pu m'en approcher avec Road Advenger sur Mega CD mais c'était juste du dessin animé interactif un peu comme le célèbre Dragon's Lair (dont je n'ai jamais eu l'occasion de m'essayer), puis il y a eu les jeux en Cell Shading mais ce n'était pas encore ce que j'espérais (bien qu'on en était extrêmement proche avec Ninokuni). Cette année ce rêve s'est enfin réalisé avec le magnifique Cuphead qui en plus, propose une direction artistique me renvoyant aux dessin animés du tout début de mon enfance comme bambi ou popeye.Oui, un vieux délire, venir avec un sac de pièces jaunes et repartir avec un jeu (voir, soyons fou, une console). En découvrant l'existence d'une borne à l'entrée du E.Leclerc, on a décidé, avec mon fils de récolter toutes les pièces jaunes qu'on trouvait à droite et à gauche, les fonds de tiroirs et les poches de jeans, pour se faire plaisir sur un jeu qu'on prendrait pour tous les deux. Résultat: par ici le petit Star Wars Battlefront 2 accompagné de deux cartes prépayées de 10 euros pour la One et il restait même de quoi prendre un booster pokemon au gamin. Prochain objectif: la Switch en pièces jaune.