Voici le Top Media Create allant du 13 au 19 novembre 2017 :1. [3DS] Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon – 667,439 / NEW2. [3DS] Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon Double Pack – 247,782 / NEW3. [NSW] Super Mario Odyssey – 62,024 / 714,3084. [PS4] Star Wars Battlefront II – 38,769 / NEW5. [PS4] Call of Duty: WWII – 34,116 / 269,4836. [NSW] Splatoon 2 – 25,118 / 1,343,2557. [WIU] Dragon Quest X: 5000 Year Journey To A Faraway Hometown – 24,836 / NEW8. [NSW] Dragon Quest X: 5000 Year Journey To A Faraway Hometown – 18,444 / NEW9. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 16,532 / 819,00410. [PS4] Dragon Quest X: 5000 Year Journey To A Faraway Hometown – 13,657 / NEW11. [NSW] Zelda: Breath of the Wild – 7,004 / 641,85312. [NSW] Pokken Tournament DX – 6,642 / 122,33313. [3DS] Style Savvy: Styling Star – 6,523 / 48,34914. [PS4] Need for Speed Payback – 6,440 / 27,40415. [PS4] Ark: Survival Evolved – 6,178 / 109,97816. [PS4] Assassin’s Creed Origins – 5,593 / 88,33617. [PS4] Gran Turismo Sport – 5,063 / 187,50318. [PS4] .hack// GU Last Recode – 3,738 / 72,21419. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo – 3,444 / 270,76520. [PS4] The Sims 4 – 3,428 / NEWLe jeu Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon entre aux premières places, Super Mario Odyssey perd deux places, Assassin’s Creed Origins perd dix places sur Ps4, Pokken Tournament DX gagne six places, Splatoon 2 perd trois places, Dragon Quest X: 5000 Year Journey To A Faraway Hometown fait son entrée, Mario Kart 8 Deluxe perd quatre places et The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch gagne une place…Passons maintenant au Top Hardware :01. Nintendo Switch : 86 99902 . 3DS : 43 48003 . Ps4 : 26 30204 . PsVita : 3 21005 . Xbox One : 24706 . Ps3 : 4607 . Wii U : 43Source : http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20171122074/